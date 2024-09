Olympique de Marselha perde para Strasbourg e se afasta dos líderes no Francês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/09/2024 - 18:42 Para compartilhar:

O Olympique de Marselha sofreu sua primeira derrota no Campeonato Francês neste domingo (29), ao ser batido pelo Strasbourg por 1 a 0 no jogo que fechou a 6ª rodada.

Com o resultado, o Olympique fica com 13 pontos, três atrás dos líderes Paris Saint-Germain (1º) e Monaco (2º), que venceram seus jogos neste fim de semana.

Em campo, foi o jovem treinador Liam Rosenior quem venceu o duelo tático com o italiano Roberto De Zerbi, com um plano de jogo que garantiu o domínio do Strasbourg, que também aproveitou o fator casa para impor pressão sobre o adversário.

Depois de várias falhas dos atacantes, o lateral português Diego Moreira marcou o gol da vitória dos anfitriões no final do primeiro tempo (40′).

O goleiro do Strasbourg, o sérvio Dorde Petrovic, foi o outro herói do jogo com grandes defesas, a mais difícil em uma finalização do inglês Mason Greenwood.

O volante francês Adrien Rabiot estreou pelo Olympique, mas pouco pôde fazer para mudar o rumo da partida.

Mais cedo, o Lyon bateu o Toulouse (15º) fora de casa por 2 a 1, de virada, e conseguiu sua segunda vitória no campeonato para assumir a 11ª posição na tabela, com sete pontos.

Por sua vez, o Nantes (7º, 9 pontos) deixou escapar uma vitória em casa que parecia encaminhada sobre o Saint Etienne (17º), depois de abrir 2 a 0 e ceder o empate aos visitantes.

Também neste domingo, o Reims derrotou o lanterna Angers por 3 a 1 e subiu para a quarta colocação na tabela.

— Resultados da 6ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

– Sexta-feira:

Auxerre – Brest 3 – 0

PSG – Rennes 3 – 1

– Sábado:

Lens – Nice 0 – 0

Le Havre – Lille 0 – 3

Monaco – Montpellier 2 – 1

– Domingo:

Toulouse – Lyon 1 – 2

Angers – Reims 1 – 3

Nantes – Saint-Etienne 2 – 2

Strasbourg – Olympique de Marselha 1 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 16 6 5 1 0 20 5 15

2. Monaco 16 6 5 1 0 12 3 9

3. Olympique de Marselha 13 6 4 1 1 15 7 8

4. Reims 11 6 3 2 1 10 8 2

5. Lille 10 6 3 1 2 11 7 4

6. Lens 10 6 2 4 0 5 2 3

7. Nantes 9 6 2 3 1 9 6 3

8. Strasbourg 9 6 2 3 1 12 10 2

9. Nice 8 6 2 2 2 14 6 8

10. Rennes 7 6 2 1 3 10 9 1

11. Lyon 7 6 2 1 3 8 12 -4

12. Auxerre 6 6 2 0 4 8 12 -4

13. Brest 6 6 2 0 4 8 13 -5

14. Le Havre 6 6 2 0 4 7 13 -6

15. Toulouse 5 6 1 2 3 5 8 -3

16. Montpellier 4 6 1 1 4 6 17 -11

17. Saint-Etienne 4 6 1 1 4 3 17 -14

18. Angers 2 6 0 2 4 4 12 -8

bap/cyj/dam/pm/cb