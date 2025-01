Olympique de Marselha perde para o Nice e não aproveita tropeço do PSG

Depois de o líder Paris Saint-Germain empatar no sábado com o Reims, o Olympique de Marselha (2º) tinha uma grande oportunidade neste domingo (26), mas perdeu por 2 a 0 na visita ao Nice (4º), no encerramento da 19ª rodada da Ligue 1.

O tropeço do PSG no Parque dos Príncipes acabou ajudando o time de Luis Enrique a aumentar a vantagem sobre o seu principal perseguidor de nove para dez pontos.

O Nice não deu chances ao OM neste duelo entre equipes da costa mediterrânea. Já aos 7 minutos abriu o placar por meio de Evann Guessand, que marcou o seu nono gol na temporada, antes de Mohamed Ali Cho ampliar no início do segundo tempo (51′).

O Marselha sofre uma queda de rendimento justamente num momento em que deveria ter acelerado na perseguição ao PSG.

O OM não vence desde o dia 11 de janeiro, quando derrotou o Rennes fora de casa por 2 a 1. Desde então foi eliminado na Copa da França pelo Lille, empatou em casa com o Strasbourg e agora confirma a má sequência com esta derrota na Allianz Riviera.

“Não jogamos bem e foi uma derrota merecida. É algo que pode acontecer, a Ligue 1 é uma competição difícil e você pode perder. O Nice também é um bom time”, admitiu o técnico italiano do Marselha, Roberto De Zerbi.

O Nice (4º) também entra na briga pelas vagas na Liga dos Campeões. Segue invicto em casa, com um ponto atrás do Monaco (3º) e está a quatro pontos do adversário deste domingo.

– Brest vence antes de encarar Real Madrid –

O Brest vai chegar embalado à última rodada da Liga dos Campeões, na qual vai receber o Real Madrid, depois de vencer por 1 a 0 o Le Havre (1-0) neste domingo.

A equipe bretã somou a terceira vitória consecutiva no campeonato francês graças ao gol de Ludovic Ajorque (25′), seu sétimo no campeonato.

Décimo terceiro colocado na Liga dos Campeões com um ponto a mais que o Real Madrid (16º), o Brest venceu quatro dos últimos cinco jogos no campeonato francês, onde ocupa o oitavo lugar, próximo da zona de acesso às competições europeias.

Agora, os jogadores comandados por Eric Roy enfrentam uma semana difícil com a partida em casa contra o gigante da capital espanhola, na quarta-feira, três dias antes de voltarem a jogar no estádio Le Blé contra o Paris Saint-Germain.

Outra equipe francesa presente nas competições europeias, o Lyon (que está disputando a Liga Europa), chegou à terceira semana consecutiva sem vencer na Ligue 1, após empatar em 1 a 1 na visita ao Nantes. O time comandado por Pierre Sage, cada vez mais questionado, é o sexto colocado com 30 pontos.

E o Montpellier deixou a última posição graças à segunda vitória consecutiva, contra o Toulouse (2-1) que abriu o placar no segundo tempo (59′) através do meia venezuelano Cristian Cásseres. O burquinense Modibo Sagnan empatou logo depois (62′) e Othmane Maamma marcou o gol da virada na reta final (83′).

O novo lanterna do campeonato francês é o Le Havre.

— Jogos da 19ª rodada do Campeonato francês e classificação:

– Sexta-feira:

Auxerre – Saint-Etienne 1 – 1

– Sábado:

Monaco – Rennes 3 – 2

Strasbourg – Lille 2 – 1

PSG – Reims 1 – 1

– Domingo:

Le Havre – Brest 0 – 1

Nantes – Lyon 1 – 1

Toulouse – Montpellier 1 – 2

Lens – Angers 1 – 0

Nice – Olympique de Marselha 2 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 47 19 14 5 0 49 17 32

2. Olympique de Marselha 37 19 11 4 4 40 23 17

3. Monaco 34 19 10 4 5 32 22 10

4. Nice 33 19 9 6 4 38 25 13

5. Lille 32 19 8 8 3 29 19 10

6. Lyon 30 19 8 6 5 30 23 7

7. Lens 30 19 8 6 5 23 18 5

8. Brest 28 19 9 1 9 29 31 -2

9. Strasbourg 27 19 7 6 6 33 31 2

10. Toulouse 25 19 7 4 8 20 21 -1

11. Auxerre 23 19 6 5 8 25 29 -4

12. Reims 22 19 5 7 7 25 27 -2

13. Angers 22 19 6 4 9 21 28 -7

14. Nantes 18 19 3 9 7 22 29 -7

15. Saint-Etienne 18 19 5 3 11 18 39 -21

16. Rennes 17 19 5 2 12 26 30 -4

17. Montpellier 15 19 4 3 12 20 44 -24

18. Le Havre 13 19 4 1 14 14 38 -24

