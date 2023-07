Olympique de Marselha oficializa contratação de Renan Lodi

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/07/2023 - 17:27 Compartilhe

O Olympique de Marselha oficializou nesta sexta-feira (14) a contratação do lateral-esquerdo brasileiro Renan Lodi, que estava no Atlético de Madrid, por meio de um comunicado em seu site.

“O Olympique de Marselha anuncia hoje a contratação de Renan Lodi, do Atlético de Madrid. O defensor se compromete com o clube após passar pelo exame médico”, anunciou o time francês, sem dar informações sobre a duração do contrato ou o custo da operação.

Segundo o jornal regional La Provence, Renan Augusto Lodi dos Santos assinou com o OM por cinco anos e o custo da transferência chegaria a 13 milhões de euros (R$ 70 milhões na cotação atual).

Esta é a segunda contratação do Marselha para a nova temporada, depois do meia Geoffrey Kondogbia, também do Atlético de Madrid.

Os dois vão jogar sob o comando do espanhol Marcelino, o novo treinador da equipe.

Renan Lodi, de 25 anos, chegou ao Atlético em 2019. Titular em várias ocasiões nas primeiras temporadas em Madri, o jogador foi emprestado na última temporada ao Nottingham Forest. Ele disputou 16 partidas pela seleção brasileira.

