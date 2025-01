Olympique de Marselha goleia Le Havre e se isola na vice-liderança do Francês

No duelo que fechou a 16ª rodada do Campeonato Francês, o Olympique de Marselha goleou o Le Havre (17º) e se isolou na vice-liderança, sete pontos atrás do Paris Saint-Germain (1º).

O time do técnico Roberto De Zerbi vem se mostrando como a alternativa mais sólida para brigar pelo título em caso de uma improvável derrocada do PSG no segundo turno do campeonato.

Com quatro vitórias e um empate nas últimas cinco rodadas, o Olympique abre uma vantagem de três pontos sobre o Monaco (3º), que mais cedo foi derrotado justamente pelo PSG na decisão da Supercopa da França (1 a 0). Ambas as equipes haviam disputado seu jogo da rodada de forma antecipada, no dia 18 de dezembro, com vitória dos parisienses (4 a 2).

No Vélodrome, o Olympique não teve muito trabalho para se impor sobre o vice-lanterna, com gols de Valentin Rongier (25′), Bilal Nadir (39′), Neal Maupay (43′), Elye Wahi (66′) e Ulisses Garcia (75′), antes de André Ayew descontar para o Le Havre (85′).

Outros três jogos foram disputados neste domingo, todos entre equipes do meio da tabela.

O Lens (7º) foi derrotado em casa pelo Toulouse (8º) por 1 a 0, enquanto o Angers (14º) ganhou um respiro ao bater o Brest (12º) por 2 a 0.

Por último, o Strasbourg (10º) venceu com tranquilidade o Auxerre (9º) por 3 a 1.

— Resultados da 16ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

– Quarta-feira:

Monaco – PSG 2 – 4

– Sexta-feira:

Nice – Rennes 3 – 2

– Sábado:

Saint-Etienne – Reims 3 – 1

Lille – Nantes 1 – 1

Lyon – Montpellier 1 – 0

– Domingo:

Lens – Toulouse 0 – 1

Angers – Brest 2 – 0

Strasbourg – Auxerre 3 – 1

Olympique de Marselha – Le Havre 5 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 40 16 12 4 0 44 14 30

2. Olympique de Marselha 33 16 10 3 3 37 19 18

3. Monaco 30 16 9 3 4 26 16 10

4. Lille 28 16 7 7 2 26 16 10

5. Lyon 28 16 8 4 4 28 20 8

6. Nice 27 16 7 6 3 31 21 10

7. Lens 24 16 6 6 4 19 15 4

8. Toulouse 24 16 7 3 6 18 17 1

9. Auxerre 21 16 6 3 7 24 26 -2

10. Strasbourg 20 16 5 5 6 28 28 0

11. Reims 20 16 5 5 6 21 21 0

12. Brest 19 16 6 1 9 24 29 -5

13. Rennes 17 16 5 2 9 22 23 -1

14. Angers 16 16 4 4 8 16 26 -10

15. Saint-Etienne 16 16 5 1 10 15 35 -20

16. Nantes 15 16 3 6 7 18 25 -7

17. Le Havre 12 16 4 0 12 12 34 -22

18. Montpellier 9 16 2 3 11 15 39 -24

bur/iga/dr/cb