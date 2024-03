Olympique de Marselha goleia e sobe para 6º no Campeonato Francês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/03/2024 - 20:35 Para compartilhar:

O Olympique de Marselha goleou o lanterna Clermont por 5 a 1 neste sábado (2), pela 24ª rodada do Campeonato Francês, e subiu para a sexta posição na tabela, que dá vaga na próxima Liga Conferência.

Depois de um mau início de temporada, o Olympique vem em ascensão no campeonato, desde a demissão do técnico Gennaro Gattuso há duas semanas: de lá para cá, o time conseguiu duas vitórias na Ligue 1 e se classificou para as oitavas de final da Liga Europa.

Em um jogo equilibrado até o início do segundo tempo, a equipe de Marselha construiu a goleada marcando com Iliman Ndiaye (23′), Piere-Emerick Aubameyang (59′), Jonathan Clauss (67′), o brasileiro Luís Henrique (80′) e Faris Moumbagna (90’+2). O atacante Bilal Boutobba descontou para o Clermont (53′).

Com esta vitória, o Olympique chega a 36 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado por Lens (7º, 36 pontos) e Rennes (8º, 35 pontos), que jogam no domingo contra Lyon (10º) e Lorient (16º), respectivamente.

Mais cedo, o Lille (4º) conseguiu um bom resultado na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões ao derrotar o Reims (9º) por 1 a 0, com gol do canadense Jonathan David (56′).

O líder isolado do Campeonato Francês é o Paris Saint-Germain, que na sexta-feira empatou sem gols com o Monaco (3º).

O time parisiense enfrenta a Real Sociedad na próxima terça-feira, na Espanha, no jogo de volta das oitavas de final da Champions. Na ida, vitória do PSG por 2 a 0 no Parque dos Príncipes.

— Jogos da 24ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Monaco – PSG 0 – 0

– Sábado:

Reims – Lille 0 – 1

Clermont – Olympique de Marselha 1 – 5

– Domingo:

(09h00) Toulouse – Nice

(11h00) Brest – Le Havre

Montpellier – Strasbourg





Nantes – Metz

(13h05) Rennes – Lorient

(16h45) Lyon – Lens

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 55 24 16 7 1 54 19 35

2. Brest 43 23 12 7 4 34 18 16

3. Monaco 42 24 12 6 6 44 34 10

4. Lille 41 24 11 8 5 34 20 14

5. Nice 40 23 11 7 5 22 15 7

6. Olympique de Marselha 36 24 9 9 6 38 26 12

7. Lens 36 23 10 6 7 30 24 6

8. Rennes 35 23 9 8 6 35 27 8





9. Reims 34 24 10 4 10 30 32 -2

10. Lyon 28 23 8 4 11 25 35 -10

11. Toulouse 26 23 6 8 9 25 31 -6

12. Nantes 25 23 7 4 12 23 34 -11

13. Strasbourg 25 23 6 7 10 23 35 -12

14. Le Havre 24 23 5 9 9 24 30 -6

15. Montpellier 22 23 5 8 10 25 31 -6

16. Lorient 22 23 5 7 11 31 44 -13

17. Metz 17 23 4 5 14 19 37 -18

18. Clermont 17 24 3 8 13 17 41 -24

