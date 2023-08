Olympique de Marselha estreia no Francês com vitória de virada sobre o Reims

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/08/2023 - 15:03 Compartilhe

O Olympique de Marselha estreou no Campeonato Francês neste sábado (12) com uma vitória sobre o Reims por 2 a 1, de virada, no estádio Vélodrome.

Os visitantes saíram na frente aos 10 minutos com um gol do japonês Junya Ito, mas o Olympique chegou ao empate ainda no primeiro tempo, com o marroquino Azzedine Ounahi (23′), e à virada na reta final da partida com o português Vitinha (73′).

O jogo ainda teve um gol anulado para cada lado, de Ito para o Reims e de Vitinha para o time de Marselha.

Com a vitória, o Olympique, um dos candidatos ao título da Ligue 1, começa a temporada com o pé direito.

Além disso, o resultado dá ânimo à equipe para o confronto da terceira rodada preliminar da Liga dos Campeões, após a derrota no jogo ida por 1 a 0 para o Panathinaikos, na Grécia.

Na próxima terça-feira (15), o Olympique recebe o time grego precisando de uma vitória por dois gols de diferença para passar de fase. Uma eliminação seria catastrófica para os franceses, tanto esportiva como financeiramente.

Caso consiga a classificação, o time de Marselha vai enfrentar em um playoff o vencedor do confronto entre o Braga de Portugal e o Backa Topola da Sérvia para chegar à fase de grupos da Champions.

— Jogos da 1ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Nice – Lille 1 – 1

– Sábado:

Olympique de Marselha – Reims 2 – 1

(16h00) PSG – Lorient

– Domingo:

(08h00) Brest – Lens

(10h00) Montpellier – Le Havre

Nantes – Toulouse





Clermont-Ferrand – Monaco

(12h05) Rennes – Metz

(15h45) Strasbourg – Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Olympique de Marselha 3 1 1 0 0 2 1 1

2. Lille 1 1 0 1 0 1 1 0

3. Nice 1 1 0 1 0 1 1 0

4. Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0

. Clermont-Ferrand 0 0 0 0 0 0 0 0

. Lorient 0 0 0 0 0 0 0 0

. Metz 0 0 0 0 0 0 0 0

. Nantes 0 0 0 0 0 0 0 0





. Le Havre 0 0 0 0 0 0 0 0

. Montpellier 0 0 0 0 0 0 0 0

. Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0

. PSG 0 0 0 0 0 0 0 0

. Lens 0 0 0 0 0 0 0 0

. Strasbourg 0 0 0 0 0 0 0 0

. Brest 0 0 0 0 0 0 0 0

. Rennes 0 0 0 0 0 0 0 0

. Toulouse 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Reims 0 1 0 0 1 1 2 -1

bur-stt/dr/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias