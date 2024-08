Olympique de Marselha estreia no Francês com goleada sobre o Brest

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/08/2024 - 14:47 Para compartilhar:

O Olympique de Marselha, com ânimo renovado sob o comando do técnico Roberto De Zerbi, estreou no Campeonato Francês com uma goleada por 5 a 1 sobre o Brest neste sábado (17).

Superando os 4 a 1 que o favorito Paris Saint-Germain aplicou sobre o Le Havre na véspera, o time de Marselha assume a liderança provisória da competição pelo melhor saldo de gols.

Mas acima de tudo, a goleada é uma injeção de confiança para o Olympique, clube histórico da França que na temporada passada terminou a liga na modesta oitava posição e que este ano quer voltar à briga pelo topo da tabela.

Além do italiano Roberto De Zerbi, ex-técnico do Brighton, outro foco de atenção era o inglês Mason Greenwood, nova contratação da equipe, que marcou dois gols no jogo deste sábado (3′ e 31′ de pênalti).

O brasileiro Luis Henrique também fez dois (26′ e 48′), e Elye Wahi marcou o quinto gol do Olympique em cobrança de pênalti (69′). O Brest diminuiu com Mahdi Camara (45’+6).

No primeiro tempo, Romain Del Castillo perdeu um pênalti que colocaria o placar em 1 a 1 e poderia mudar o rumo da partida. O herói foi o goleiro argentino Gerónimo Rulli, outro novo reforço do Olympique para a nova temporada.

— Jogos da 1ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Le Havre – PSG 1 – 4

– Sábado:

Brest – Olympique de Marselha 1 – 5

(14h00) Reims – Lille

(16h00) Monaco – Saint-Etienne

– Domingo:

(10h00) Auxerre – Nice

(12h00) Angers – Lens

Toulouse – Nantes

Montpellier – Strasbourg

(15h45) Rennes – Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Olympique de Marselha 3 1 1 0 0 5 1 4

2. PSG 3 1 1 0 0 4 1 3

3. Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0

. Saint-Etienne 0 0 0 0 0 0 0 0

. Auxerre 0 0 0 0 0 0 0 0

. Nantes 0 0 0 0 0 0 0 0

. Lille 0 0 0 0 0 0 0 0

. Montpellier 0 0 0 0 0 0 0 0

. Nice 0 0 0 0 0 0 0 0

. Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0

. Lens 0 0 0 0 0 0 0 0

. Strasbourg 0 0 0 0 0 0 0 0

. Angers 0 0 0 0 0 0 0 0

. Reims 0 0 0 0 0 0 0 0

. Rennes 0 0 0 0 0 0 0 0

. Toulouse 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Le Havre 0 1 0 0 1 1 4 -3

18. Brest 0 1 0 0 1 1 5 -4

