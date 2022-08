Olympique de Marselha estreia com goleada sobre Reims no Francês

AFP 07/08/2022 - 18:10 Compartilhe

O Olympique de Marselha estreou no Campeonato Francês neste domingo com uma goleada em casa por 4 a 1 sobre o Reims.

O destaque do Olympique foi o atacante colombiano Luis Javier Suárez, autor de dois gols. Além dele, o português Nuno Tavarez também balançou as redes pelo time Marselha, que abriu o placar com um gol contra de Wout Faes, enquanto Folarin Balogun descontou para o Reims.

O resultado coloca o atual vice-campeão francês na segunda colocação ao lado do Lille, que neste domingo também conseguiu uma vitória por 4 a 1, sobre o Auxerre.

O canadense Jonathan David foi o destaque da vitória do Lille com dois gols. Além dele, marcaram para a equipe Benjamin André e Akim Zedadka, enquanto Gaetan Charbonnier descontou para o Auxerre.

Em outro jogo deste domingo, o Montpellier também começou bem no campeonato ao derrotar em casa o Troyes por 3 a 2, com gols de Theo Sainte Luce, Téji Savanier (2x). Pelos visitantes, balançaram as redes Florian Tardieu e Mama Baldé.

A primeira surpresa da temporada foi a derrota do Rennes em casa por 1 a 0 para o Lorient, cujo objetivo no campeonato é a permanência na primeira divisão, já que neste ano a Ligue 1 terá quatro rebaixados, para que na próxima temporada o número de participantes caia de 20 para 18.

Quem também venceu na rodada foi o Lens, que com um ‘hat-trick’ de Florian Sotoca bateu o Brest por 3 a 2.

Por sua vez, o Tolouse empatou em casa em 1 a 1 com o Nice, que vem de dois anos na segunda divisão francesa.

A liderança do campeonato já é do Paris Saint-Germain, que nesta primeira rodada venceu o Clermont-Ferrand por 5 a 0.

— Jogos da 1ª rodada do Campeonato francês:

– Sexta-feira:

Lyon – Ajaccio 2 – 1

– Sábado:

Strasbourg – Monaco 1 – 2

Clermont-Ferrand – PSG 0 – 5

– Domingo:

Toulouse – Nice 1 – 1

Lens – Brest 3 – 2

Angers – Nantes 0 – 0

Montpellier – Troyes 3 – 2

Lille – Auxerre 4 – 1

Rennes – Lorient 0 – 1

Olympique de Marselha – Reims 4 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 3 1 1 0 0 5 0 5

2. Lille 3 1 1 0 0 4 1 3

. Olympique de Marselha 3 1 1 0 0 4 1 3

4. Montpellier 3 1 1 0 0 3 2 1

. Lens 3 1 1 0 0 3 2 1

6. Monaco 3 1 1 0 0 2 1 1

7. Lyon 3 1 1 0 0 2 1 1

8. Lorient 3 1 1 0 0 1 0 1

9. Nice 1 1 0 1 0 1 1 0

10. Toulouse 1 1 0 1 0 1 1 0

11. Nantes 1 1 0 1 0 0 0 0

. Angers 1 1 0 1 0 0 0 0

13. Troyes 0 1 0 0 1 2 3 -1

. Brest 0 1 0 0 1 2 3 -1

15. Ajaccio 0 1 0 0 1 1 2 -1

16. Strasbourg 0 1 0 0 1 1 2 -1

17. Rennes 0 1 0 0 1 0 1 -1

18. Auxerre 0 1 0 0 1 1 4 -3

. Reims 0 1 0 0 1 1 4 -3

20. Clermont-Ferrand 0 1 0 0 1 0 5 -5

