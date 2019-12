Olympique de Marselha empata com Metz e PSG é ‘campeão de outono’

O Olympique de Marselha (2º), que vinha de uma sequência de seis vitórias consecutivas, empatou em 1 a 1 fora de casa com o Metz (17º) neste sábado pela 18ª rodada da Ligue 1, o que fez com que o PSG garantisse o título simbólico de campeão de outono.

O senegalês Opa Nguette abriu o placar para o Metz no primeiro tempo (40) e o sérvio Nemanja Radonjic (70) empatou para o OM.

Com o empate, o Olympique, que perdeu por lesão seu capitão Steve Mandanda, fica a quatro pontos do Paris Saint-Germain. O time da capital francesa poderá ampliar sua vantagem neste domingo em sua visita ao Saint-Etienne (8º), no duelo de destaque que encerra a 18ª rodada.

O Olympique poderia até ter perdido o jogo mas Yohann Pelé, substituto de Mandanda, que teve que deixar o campo após 30 minutos de jogo, defendeu um pênalti no início da segunda etapa.

No estádio Saint-Symphorien a equipe comandada por André Villas-Boas contou com o retorno do goleador argentino Dario Benedetto, ausente contra o Bordeaux na semana passada por lesão. Mas o ex-atacante do Boca Juniors não teve sua melhor noite.

O começo da partida foi equilibrado com dois times bem organizados. A posse de bola foi do Olympique de Marselha mas o Metz teve as melhores chances.

E aos 40 minutos veio o gol quando Fabien Centonze cruzou da direita e Nguette apareceu na primeira trave para marcar.

Após o intervalo Villas-Boas trocou Bouna Sarr por Radonjic, um movimento que acabou sendo decisivo. Aos 70 minutos de jogo Valere Germain, que havia acabado de entrar, fez uma jogada pela direita e cruzou para o sérvio concluir com confiança.

O jogador de 23 anos, que não havia brilhado desde sua chegada ao OM em 2018, se destacou nas últimas semanas, com quatro gols nos últimos cinco jogos.

Na reta final Germain quase garante de cabeça os três pontos mas o atacante do Metz Marvin Gakpa afastou na linha e salvou sua equipe (86).

O Olympique de Marsella torce agora para que o PSG tropece em Saint-Etienne e para que não perca seu capitão Mandanda por muito tempo.

O Metz, que não vence há oito partidas (quatro empates e quatro derrotas), deixa provisoriamente sua posição de promoção pela permanência.

— Jogos da 18ª rodada do Campeonato Francês e classificação

– Sexta-feira:

Lille – Montpellier 2 – 1

– Sábado:

Metz – Olympique de Marselha 1 – 1

Nîmes – Nantes

Brest – Nice

Angers – Monaco

Amiens – Dijon

Toulouse – Reims

– Domingo (horário de Brasília):

(11h00) Bordeaux – Strasbourg

(13h00) Lyon – Rennes

(17h00) Saint-Etienne – PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 39 16 13 0 3 35 9 26

2. Olympique de Marselha 35 18 10 5 3 26 20 6

3. Lille 31 18 9 4 5 23 16 7

4. Rennes 27 16 8 3 5 22 17 5

5. Bordeaux 26 17 7 5 5 28 20 8

6. Nantes 26 17 8 2 7 15 16 -1

7. Lyon 25 17 7 4 6 28 16 12

8. Saint-Etienne 25 17 7 4 6 21 23 -2

9. Reims 24 16 6 6 4 14 9 5

10. Montpellier 24 18 6 6 6 22 19 3

11. Monaco 24 16 7 3 6 26 25 1

12. Angers 24 17 7 3 7 20 23 -3

13. Nice 23 17 7 2 8 25 27 -2

14. Brest 21 17 5 6 6 21 20 1

15. Strasbourg 21 17 6 3 8 20 23 -3

16. Dijon 16 17 4 4 9 11 19 -8

17. Metz 16 18 3 7 8 15 26 -11

18. Amiens 16 16 4 4 8 19 31 -12

19. Nîmes 12 16 2 6 8 12 28 -16

20. Toulouse 12 17 3 3 11 19 35 -16

