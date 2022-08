Olympique de Marselha empata com Brest (1-1) na estreia de Alexis Sánchez

AFP 14/08/2022 - 19:46 Compartilhe

O Olympique de Marselha só conseguiu empatar em 1 a 1 em sua visita ao Brest, neste domingo, no encerramento da segunda rodada da Ligue 1 francesa, apesar da estreia do seu novo astro, o chileno Alexis Sánchez.

Depois de golear o Reims por 4 a 1 na primeira rodada, o Marselha parecia estar a caminho de mais uma vitória quando abriu vantagem aos 38 minutos por meio de Nuno Tavares, mas os bretões empataram no segundo tempo (aos 61 minutos) com um gol de Pierre Lees-Melou.

Alexis Sánchez, de 33 anos, contratado esta semana e apresentado como a grande esperança do Olympique para dar o grande salto, entrou no intervalo, mas não conseguiu marcar na segunda etapa.

Ele protagonizou alguns gestos de qualidade, mas sem chegar a ser decisivo ou gerar grande perigo.

Nos últimos vinte minutos, entraram no time do OM Jordan Veretout e Dimitri Payet, que tampouco conseguiram a sua equipe à vitória.

Jonathan Clauss, com uma boa chance aos 86 minutos, foi quem esteve mais perto de dar a vitória ao Olympique na reta final, mas o jogo terminou empatado.

Na classificação, o Marselha, vice-campeão da temporada passada, está agora dois pontos atrás do líder e favorito, o Paris Saint-Germain, que goleou o Montpellier por 5 a 2 no sábado, em partida em que o astro Neymar brilhou com uma ‘dobradinha’.

O Brest, por sua vez, soma seu primeiro ponto da temporada.

O PSG é o único time a ter vencido os dois primeiros jogos desta Ligue 1. Com 4 pontos, além do Marselha, estão Lille, Toulouse, Monaco e Lens.

— Resultados da 2ª rodada da Ligue 1 francesa:

– Sexta-feira:

Nantes – Lille 1 – 1

– Sábado:

Monaco – Rennes 1 – 1

PSG – Montpellier 5 – 2

– Domingo:

Auxerre – Angers 2 – 2

Ajaccio – Lens 0 – 0

Reims – Clermont 2 – 4

Troyes – Toulouse 0 – 3

Nice – Strasbourg 1 – 1

Brest – Marselha 1 – 1

. Adiado:

Lorient – Lyon

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 6 2 2 0 0 10 2 8

2. Lille 4 2 1 1 0 5 2 3

. Marselha 4 2 1 1 0 5 2 3

4. Toulouse 4 2 1 1 0 4 1 3

5. Monaco 4 2 1 1 0 3 2 1

6. Lens 4 2 1 1 0 3 2 1

7. Lyon 3 1 1 0 0 2 1 1

8. Lorient 3 1 1 0 0 1 0 1

9. Montpellier 3 2 1 0 1 5 7 -2

10. Clermont 3 2 1 0 1 4 7 -3

11. Angers 2 2 0 2 0 2 2 0

12. Nice 2 2 0 2 0 2 2 0

13. Nantes 2 2 0 2 0 1 1 0

14. Brest 1 2 0 1 1 3 4 -1

15. Strasbourg 1 2 0 1 1 2 3 -1

16. Ajaccio 1 2 0 1 1 1 2 -1

. Rennes 1 2 0 1 1 1 2 -1

18. Auxerre 1 2 0 1 1 3 6 -3

19. Troyes 0 2 0 0 2 2 6 -4

20. Reims 0 2 0 0 2 3 8 -5

