Olympique de Marselha e Rennes empatam e se afastam do Z3 da Ligue 1

Olympique de Marselha e Rennes, que tinham a chance de chegar perto do pódio do Campeonato Francês, empataram em 1 a 1 no estádio Vélodrome neste domingo e com isso se distanciaram dos líderes da Ligue 1.

O Rennes abriu o placar com um gol do atacante M’Baye Niang no primeiro tempo (19) e o zagueiro croata Duje Caleta-Car empatou de cabeça no início da segunda etapa (52).

Após esse empate, o Olympique de Marsella ocupa a quinta posição sa tabela, com 13 pontos, a cinco do líder PSG e a três do Z3, que tem também Angers e Nantes.

Já o Rennes tem um ponto a menos que o Olympique de Marselha e está em oitavo.

– Saint-Étienne ganha fôlego –

Mais cedo, o Saint-Étienne (19º) ganhou fôlego ao vencer o Nimes (15º) fora de casa neste domingo por 1 a 0, apesar de seguir na zona de rebaixamento no término da 8ª rodada do campeonato francês.

Uma derrota deixaria o técnico Ghislain Printant em situação extremamente delicada, mas Mathieu Debuchy, cabeceou para o fundo das redes após um escanteio (68) e garantiu ao menos uma semana de sobrevida ao treinador depois desta segunda vitória na Ligue 1.

Debuchy correu para abraçar Printant como forma de apoio e um recado à diretoria que trabalha há semanas em busca de um substituto.

Mas os ‘Verts’ devem muito os valiosos três pontos obtidos neste domingo às defesas do goleiro Jessy Moulin.

Mais cedo, o Strasbourg (13º), outra equipe que não começou bem a temporada, deixou a zona de rebaixamento ao vencer o Montpellier (10º) em casa por 1 a 0 com um gol de cabeça de Ludovic Ajorque no primeiro tempo.

No sábado o Paris Saint-Germain venceu o Bordeaux graças a um gol de seu astro brasileiro Neymar, em partida da 8ª rodada da Ligue 1.

Sábado:

Lyon – Nantes 0 – 1

Bordeaux – PSG 0 – 1

Angers – Amiens 1 – 1

Monaco – Brest 4 – 1

Metz – Toulouse 2 – 2

Nice – Lille 1 – 1

Reims – Dijon 1 – 2

– Domingo:

Strasbourg – Montpellier 1 – 0

Nîmes – Saint-Etienne 0 – 1

Olympique de Marselha – Rennes 1 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 18 8 6 0 2 13 4 9

2. Angers 16 8 5 1 2 16 11 5

3. Nantes 16 8 5 1 2 8 5 3

4. Lille 14 8 4 2 2 11 7 4

5. Olympique de Marselha 13 8 3 4 1 9 8 1

6. Nice 13 8 4 1 3 12 12 0

7. Bordeaux 12 8 3 3 2 12 9 3

8. Rennes 12 8 3 3 2 8 6 2

9. Reims 11 8 3 2 3 7 4 3

10. Montpellier 11 8 3 2 3 6 6 0

11. Lyon 9 8 2 3 3 14 8 6

12. Monaco 9 8 2 3 3 14 16 -2

13. Strasbourg 9 8 2 3 3 6 9 -3

14. Toulouse 9 8 2 3 3 8 12 -4

15. Nîmes 8 8 2 2 4 7 9 -2

16. Amiens 8 8 2 2 4 9 13 -4

17. Metz 8 8 2 2 4 8 12 -4

18. Brest 8 8 1 5 2 8 13 -5

19. Saint-Etienne 8 8 2 2 4 7 13 -6

20. Dijon 5 8 1 2 5 4 10 -6

