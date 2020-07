Olympique de Marselha contrata argentino Leonardo Balerdi

O treinador português do Olympique de Marselha André Villas-Boas já tem o zagueiro que queria: o argentino Leonardo Balerdi (21 anos) do Borussia Dortmund que vai jogar pela equipe francesa por empréstimo, com uma opção de compra, infomou a imprensa local nesta terça-feira (21).

O jovem argentino foi no centro de treinamento do clube no sul da França para fazer exames médico, segundo a rede RMC, informações confirmadas pelos jornais L’Equipe e La Provence.

Após a assinatura do contrato, com uma opção de compra de cerca de 15 milhões de euros, Balerdi viajará para a cidade alemã de Grassau, onde o Olympique está fazendo a pré-temporada.

Belardi, que jogou apenas sete jogos com o Borussia Dortmund na última Bundesliga (Campeonato Alemão), pode estrear no sábado no amistoso contra o eslovaco Dujnaska Streda, em Kufstein (Áustria).

eba/jed/lab/mcd/lca

BORUSSIA DORTMUND

Veja também