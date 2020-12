Olympique de Marselha chega à quinta vitória consecutiva no Francês

O Olympique de Marselha venceu o Nîmes por 2 a 0, nesta sexta-feira, na partida de abertura da 13ª rodada do Campeonato Francês.

O argentino Darío Benedetto (57) e Valère Germain (84), que substituiu Benedetto aos 71 minutos, fizeram os gols que garantiram a quinta vitória seguida da equipe de Marselha no torneio nacional.

Com este resultado, o Olympique, que tem um jogo a menos, assume provisoriamente a segunda posição da tabela a um ponto do líder PSG, que tem 25 e enfrenta no sábado o Montpellier (6º), com 23. Outras equipes com 23 pontos são Lille (3º), Lyon (4º) e Monaco (5º).

A notícia ruim para o atual vice-líder da competição foi a expulsão de seu técnico, o português André Villas-Boas, por reclamar da arbitragem antes do intervalo.

— Jogos da 13ª rodada do Campeonato Francês (pelo horário de Brasília)

– Sexta-feira:

Nîmes – Olympique de Marselha 0 – 2

– Sábado:

(13h00) Rennes – Lens

(17h00) Montpellier – PSG

– Domingo:

(09h00) Lille – Monaco

(11h00) Angers – Lorient

Bordeaux – Brest

Nantes – Strasbourg

Dijon – Saint-Etienne

(13h00) Reims – Nice

(17h00) Metz – Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 25 12 8 1 3 30 8 22

2. Olympique de Marselha 24 11 7 3 1 17 9 8

3. Lille 23 12 6 5 1 22 8 14

4. Lyon 23 12 6 5 1 21 10 11

5. Monaco 23 12 7 2 3 23 16 7

6. Montpellier 23 12 7 2 3 21 16 5

7. Rennes 19 12 5 4 3 19 16 3

8. Angers 19 12 6 1 5 18 22 -4

9. Lens 18 11 5 3 3 17 18 -1

10. Brest 18 12 6 0 6 21 23 -2

11. Nice 17 11 5 2 4 16 15 1

12. Metz 16 12 4 4 4 12 11 1

13. Bordeaux 16 12 4 4 4 12 13 -1

14. Nantes 13 12 3 4 5 14 18 -4

15. Saint-Etienne 11 12 3 2 7 12 20 -8

16. Nîmes 11 13 3 2 8 11 24 -13

17. Reims 9 12 2 3 7 16 22 -6

18. Lorient 8 12 2 2 8 12 22 -10

19. Strasbourg 7 12 2 1 9 14 24 -10

20. Dijon 7 12 1 4 7 8 21 -13

