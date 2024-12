Olympique de Marselha cede empate no fim contra o Lille (1-1)

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/12/2024 - 16:32 Para compartilhar:

O Olympique de Marselha, que ficou à frente no placar durante quase toda a partida, viu o Lille empatar na reta final (1-1), neste sábado (14), pela 15ª rodada da Ligue 1.

Com este empate os marselheses chegam a 30 pontos e a equipe de Roberto De Zerbi é segunda colocada, mas apenas um ponto acima do Monaco (3º), que visita o Reims na última partida do dia.

À frente, o Paris Saint-Germain agora tem quatro pontos a mais que o Marselha e pode ampliar a margem para sete se o time da capital vencer o quinto colocado Lyon, em casa, no domingo.

Quentin Merlin colocou o Marselha na frente aos 17 minutos mas o Lille conseguiu evitar a derrota na reta final, quando Bafodé Diakité marcou de cabeça aos 87, desviando uma cobrança de falta de Remy Cabella alçada na área.

O final da partida foi especialmente tenso. O espanhol Pol Lirola, do Marselha, foi expulso nos acréscimos 90’+5 e a torcida do Vélodrome se revoltou, vaiando e xingando o árbitro.

O OM, cujo goleiro argentino Gerónimo Rulli teve uma ótima tarde, viu sua boa sequência ser interrompida depois de vencer os três jogos anteriores na Ligue 1.

Com o empate, o Lille (4º) soma 27 pontos, três a menos que o adversário deste sábado, e não cede espaço na briga da parte de cima da tabela.

— Jogos da 15ª rodada da Ligue 1 francesa e classificação:

– Sexta-feira:

Toulouse 2 Babicka (55′), Aboukhlal (85′)

Saint-Étienne 1 Stassin (53′)

– Sábado:

Marselha 1 Merlin (17′)

Lille 1 Diakité (87′)

Auxerre – Lens

(17h00) Reims – Monaco

– Domingo:

(11h00) Montpellier – Nice

(13h00) Rennes – Angers

Brest – Nantes

Le Havre – Strasbourg

(16h45) PSG -Lyon

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 34 14 10 4 0 37 11 26

2. Marselha 30 15 9 3 3 32 18 14

3. Monaco 29 14 9 2 3 24 12 12

4. Lille 27 15 7 6 2 25 15 10

5. Lyon 25 14 7 4 3 26 17 9

6. Nice 23 14 6 5 3 26 17 9

7. Lens 23 14 6 5 3 17 12 5

8. Toulouse 21 15 6 3 6 17 17 0

9. Auxerre 20 14 6 2 6 21 21 0

10. Reims 19 14 5 4 5 20 18 2

11. Brest 16 14 5 1 8 20 26 -6

12. Rennes 14 14 4 2 8 18 20 -2

13. Nantes 14 14 3 5 6 16 20 -4

14. Strasbourg 14 14 3 5 6 22 27 -5

15. Angers 13 14 3 4 7 14 24 -10

16. Saint-Étienne 13 15 4 1 10 12 34 -22

17. Le Havre 12 14 4 0 10 11 26 -15

18. Montpellier 8 14 2 2 10 13 36 -23

