Olympique de Marselha assina por três temporadas com meia Jordan Veretout

O meia francês Jordan Veretout, de 29 anos, assinou um contrato de três anos com o Olympique de Marselha, anunciou o clube nesta sexta-feira.

Revelado no Nantes, passou pelo Aston Villa e Saint-Etienne. Ele retorna à Ligue 1 francesa depois de cinco temporadas na Itália, na Fiorentina e na Roma, equipe que venceu a Conference League na temporada passada.

“Hoje acho que chegou a hora de voltar à França e ao Olympique de Marselha, que me contactou. É um grande projeto”, disse Veretout em uma breve entrevista coletiva, na qual estava acompanhado pelo presidente do clube, Pablo Longoria.

Em seu comunicado, o clube de Marselha comemorou a contratação.

“Jordan é um meia que impressiona com sua técnica, qualidade de passe e volume de jogo”, elogiou o clube.

O Olympique de Marselha não divulgou o custo da operação.

Veretout se junta a um elenco que recentemente contratou o lateral Jonathan Clauss (ex-Lens), o goleiro espanhol Rubén Blanco (ex-Celta de Vigo) e o atacante colombiano Luis Suárez (ex-Granada).

Com a seleção francesa, Veretout disputou cinco jogos. Ele fez parte do time campeão da Liga das Nações no ano passado, atuando brevemente em jogos contra a Bélgica e a Espanha.

