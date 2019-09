Olympique de Marselha apenas empata com o Rennes e deixa de encostar no líder PSG

Jogando em casa, o Olympique de Marselha deixou escapar a chance de encostar nos líderes do Campeonato Francês ao apenas empatar por 1 a 1 contra o Rennes, neste domingo, pela oitava rodada da competição. O resultado deixou o time do atacante argentino Dario Benedetto, ex-Boca Juniors, apenas em quinto lugar na tabela de classificação com 13 pontos, a cinco do líder Paris Saint-Germain. Já o rival, com 12, terminou a rodada no oitavo posto.

No estádio Velodrome, o time visitante abriu o placar com Mbaye Niang, aos 20 minutos da etapa inicial. O empate só foi arrancado no segundo tempo, com Duje Caleta-Car decretando a igualdade para o Olympique de Marselha aos sete.

Mais competente em seus domínios que o Olympique de Marselha foi o Strasbourg, que superou o Montpellier por 1 a 0, com um gol de Ludovic Ajorque aos 25 minutos do primeiro tempo. Mesmo derrotado, o time visitante ficou à frente do anfitrião na tabela de classificação com 11 pontos, em 10.º lugar, contra nove do Strasbourg, agora o 13.º colocado.

Ameaçado pelo rebaixamento, o Saint-Étienne reagiu longe de seus domínios passando pelo Nîmes. O gol único do triunfo por 1 a 0 foi anotado por Mathieu Debuchy, aos 23 minutos da etapa complementar no Stade des Costieres. Mesmo assim, o time com maior quantidade de taças no Campeonato Francês (10) segue em 19.º e penúltimo lugar na tabela de classificação.