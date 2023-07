Olympique de Marselha anuncia saída do capitão Dimitri Payet

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/07/2023 - 11:16 Compartilhe

O presidente do Olympique de Marselha, Pablo Longoria, anunciou nesta sexta-feira (21) a saída do capitão da equipe, o meia francês Dimitri Payet, a um ano do fim de seu contrato.

“Decidimos não continuar a aventura com nosso capitão. Isso levou muitas semanas de reflexão, de conversas”, disse Longoria durante entrevista coletiva no estádio Vélodrome ao lado do jogador.

Payet, de 36 anos, tinha contrato com o Olympique até junho de 2024.

O meia, que tem 38 jogos e oito gols pela seleção francesa, afirmou que, “depois de uma temporada muito difícil, com pouco tempo de jogo”, ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro.

Payet passou oito temporadas e meia no time de Marselha (2013-2015 e 2017-2023), nas quais disputou 326 jogos e marcou 78 gols, sem conquistar títulos pelo clube.

Entre as duas passagens pelo Olympique, jogou no West Ham da Inglaterra.

dac/ol/iga/mcd/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias