Olympique de Marselha anuncia contratação de Rabiot

O Olympique de Marselha oficializou nesta terça-feira (17) a contratação do volante francês Adrien Rabiot, com quem já tinha um “princípio” desde o fim de semana.

“Estamos felizes em anunciar a chegada de Adrien Rabiot. Aos 29 anos, o meio-campista assinou com o clube depois de passar por exames médicos”, diz a nota publicada pelo Olympique.

Rabiot, que deixou a Juventus no final de junho e estava livre no mercado desde então, vai usar a camisa número 25 no time de Marselha.

A duração de seu contrato não foi revelada, mas segundo uma fonte próxima seria de dois anos.

Titular da seleção da França na última Eurocopa, Rabiot tem 48 jogos pelos ‘Bleus’ e foi vice-campeão do Mundo na Copa de 2022.

O volante chegou à Juventus em 2019 depois de uma passagem de seis anos pelo Paris Saint-Germain. No clube italiano, conquistou a Serie A em 2020; no francês, foram seis títulos da Ligue 1.

Rabiot será apresentado oficialmente em entrevista coletiva nesta quarta-feira. A princípio, ele estará à disposição do técnico italiano Roberto De Zerbi para enfrentar o Lyon no próximo domingo, pelo Campeonato Francês.

