Olympique de Marselha anuncia contratação de Alexis Sánchez

O Olympique de Marselha anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante chileno Alexis Sánchez, que no início da semana acertou sua saída da Inter de Milão.

“Livre de contrato, o atacante chileno com 143 jogos pela seleção e vencedor de 17 títulos na carreira foi contratado após passar com sucesso por exames médicos”, escreveu o Olympique em comunicado. Segundo uma fonte do clube, o jogador assinou por uma temporada.

“Goleador, passador, rápido, ágil e pode jogar em todas as posições na zona ofensiva, mas também muito presente na pressão e no ‘um contra um’, o chileno é um jogador de classe mundial que possui uma grande experiência em alto nível”, acrescenta a nota do clube francês.

Sánchez chegou na terça-feira à tarde no aeroporto de Marseille-Provence, onde era aguardado por vários torcedores em festa.

“Espero retribuir a tudo isso em campo”, disse o atacante em entrevista coletiva, na qual considerou que o Olympique é “o maior da França, a única equipe (francesa) a ganhar a Champions”.

O presidente do clube, Pablo Longoria, comemorou a contratação do chileno, com quem já estava em negociação antes mesmo de sua saída da Inter.

“Alexis Sánchez é um jogador que nos permite dar um salto de qualidade, mudar um pouco a dimensão dentro do elenco para sermos mais competitivos”, afirmou o dirigente.

Menos driblador e sem a mesma velocidade de quando começou, Sánchez pode se encaixar na equipe na linha de dois do esquema 3-4-2-1 do técnico Igor Tudor.

No entanto, a chegada do chileno também levanta algumas questões, já que seu alto salário pode complicar a situação financeira do clube.

Com déficit de mais de 70 milhões de euros em 2020/2021, depois de um prejuízo de mais de 90 milhões de euros nas duas temporadas anteriores, as contas do Olympique continuam sem sair do vermelho e o proprietário do clube, Frank McCourt, pediu a Longoria que venda jogadores para incrementar as receitas.

No entanto, as saídas não foram muitas nesta janela de transferências. Apenas as vendas do brasileiro Luan Peres e do francês Lucas Perrin renderam dinheiro aos cofres do Olympique.

