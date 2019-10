Olympique bate lanterna, quebra jejum e se aproxima dos líderes do Francês

O Olympique de Marselha quebrou a sequência negativa de quatro jogos sem vitória no Campeonato Francês ao passar pelo Strasbourg por 2 a 0 neste domingo, em casa, no Estádio Velódrome, voltando a se aproximar dos líderes da competição.

O time de Marselha subiu para o quarto lugar, agora com 16 pontos, um a menos do que o Reims, que abre o grupo que se classifica à próxima edição da Liga dos Campeões, mas ainda longe do líder Paris Saint-Germain, que tem 24 pontos. O Strasbourg segue afundado na lanterna, com nove pontos.

O time de Marselha contou com um gol do zagueiro Boubacar Kamara, no início da partida, e outro do meio-campista holandês Kevin Strootman, em cobrança de pênalti nos acréscimos do segundo tempo, para passar pelo lanterna e encerrar a sequência negativa.

A décima rodada do Campeonato Francês teve outras duas partidas neste domingo. Em Montecarlo, o Mônaco derrotou o Rennes por 3 a 2. O francês Ben Yedder balançou as redes duas vezes e o argelino Slimani marcou o outro gol do triunfo do time do principado, que ocupa o 14º lugar, com 12 pontos, assim como o Rennes, que, apesar da derrota, aparece à frente, na 12ª posição.

Em Bordeaux, o Saint-Étienne, décimo colocado, com 14 pontos, superou a equipe local por 1 a 0, com o gol de pênalti anotado pelo atacante franco-gabonense Denis Bouanga nos instantes finais da partida. O Bordeaux, com o revés, perdeu a oportunidade de subir para o terceiro lugar. Em vez disso, caiu para o sexto posto e parou nos 15 pontos.