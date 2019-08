Olympiakos goleia Krasnodar e fica perto da fase de grupos da Champions

O Olympiakos da Grécia deu um passo gigante rumo à fase de grupos da Liga dos Campeões ao golear o Krasnodar russo por 4 a 0 pelo jogo de ida do playoff classificatório, nesta quarta-feira.

O espanhol Miguel Ángel Guerrero abriu o placar aos 30 minutos, com um chute da entrada da área rente à trave.

O sérvio Lazar Randelovic (78 e 85) e o português Daniel Podence (89) foram os autores dos outros gols do Olympiakos, na reta final da partida.

O francês Remy Cabella, que joga no Krasnodar, teve que deixar o campo aos 25 minutos após sofrer uma lesão no joelho esquerdo.

O Krasnodar surpreendeu na fase anterior ao eliminar o Porto.

Nos outros jogos desta quarta-feira, o Young Boys suíço se complicou ao empatar em 2 a 2 fora de casa com o Estrela Vermelha, da Sérvia.

O marfinense Roger Assalé abriu o placar para os suíços, mas os sérvios viraram com gols de Milos Degenek (18) e do argentino Mateo Ezequiel García (47). O francês Guillaume Hoarau, que era dúvida para esta partida e que só entrou em campo no meio do segundo tempo (70), empatou pouco depois (76) ao converter um pênalti.

Já o Dínamo de Zagreb se aproximou da fase de grupos da Champions ao vencer em casa por 2 a 0 o Rosenborg norueguês, com gols de Bruno Petkovic (aos 9 minutos, de pênalti) e Mislav Orsic (28).

Na terça-feira, o Slavia de Praga e o Brugge conseguiram importantes triunfos como visitantes ao vencerem por 1 a 0 Linz e Cluj, respectivamente, enquanto que o Ajax, semifinalista da última Champions, ficou apenas no empate em 0 a 0 fora de casa com o APOEL e vai disputar a vaga no jogo de volta na Holanda.

As partidas de volta deste playoff final serão disputadas na próxima semana, na terça-feira 27 e na quarta 28.

Os seis vencedores vão disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões, que vai reunir 32 equipes e que começa nos dias 17 e 18 de setembro.

O sorteio dessa fase de grupos será na quinta-feira, 29 de agosto, em Mônaco.

— Resultados dos jogos de ida do playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões:

– Terça-feira:

APOEL Nicosia (CYP) – Ajax (HOL) 0-0

CFR Cluj (ROM) – Slavia Praga (CZE) 0-1

Linz (AUT) – Brugge (BEL) 0-1

– Quarta-feira:

Olympiakos (GRE) – Krasnodar (RUS) 4-0

Dinamo Zagreb (CRO) – Rosenborg (NOR) 2-0

Young Boys (SUI) – Estrela Vermelha (SRB) 2-2

— Programação das partidas de volta:

– Terça-feira, 27 de agosto (horário de Brasília):

(16h00) Rosenborg (NOR) – Dinamo de Zagreb (CRO)

Estrela Vermelha (SRB) – Young Boys (SUI)

Krasnodar (RUS) – Olympiakos (GRE)

– Quarta-feira, 28 de agosto (horário de Brasília):

(16h00) Slavia Praga (CZE) – CFR Cluj (ROM)

Ajax (HOL) – APOEL (CYP)

Brugge (BEL) – Linz (AUT)

jde/dr/aam