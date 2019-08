Olympiakos e Estrela Vermelha se classificam para fase de grupos da Champions

O Olympiakos, que havia goleado (4-0) no jogo de ida, se classificou sem dificuldades para a fase de grupos da Liga dos Campeões ao vencer o Krasnodar por 2 a 1 nesta terça-feira, assim como o Estrela Vermelha de Belgrado.

Os gols do time grego forma marcados por El-Arabi (11, 58).

O Estrela Vermelha, campeão em 1991, se classificou graças aos gols fora de casa, após empatar em 2 a 2 no jogo de ida com o Young Boys suíço, e voltar a empatar (1-1) nesta terça na capital sérvia.

A surpresa do dia foi a eliminação do Rosenborg norueguês, que não passou do empate em 1 a 1 diante do Dinamo Zagreb após ter perdido (2-0) na ida.

Na quarta-feira, o Ajax, semifinalista da última edição, precisa derrotar o APOEL do Chipre após o empate em 0 a 0 do jogo de ida.

O sorteio da fase de grupos está marcado para quinta-feira em Mônaco (13h00, pelo horário de Brasília).

Terça-feira: Ida e Volta

Rosenborg (NOR) – (+) Dínamo de Zagreb (CRO) 0-2 1-1

(+) Estrela Vermelha (SRB) – Young Boys (SUI) 2-2 1-1

Krasnodar (RUS) – (+) Olympiakos (GRE) 0-4 1-2

Quarta-feira (16h00, horário de Brasília):

Slavia Praga (CZE) – Cluj (ROM) 1-0

Ajax (HOL) – APOEL Nicosia (CYP) 0-0

Brugge (BEL) – Linz (AUT) 1-0

