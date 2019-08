Olympiacos goleia e se aproxima da vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões

O Olympiacos ficou perto da vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, ao golear o Krasnodar, da Rússia, por 4 a 0, em Atenas. Com isso, o time grego estará classificado para a disputa da principal competição de clubes do mundo mesmo se perder por até três gols de diferença no jogo de volta, na próxima terça-feira.

E a vantagem do Olympiacos poderia ter sido maior se o ataque grego tivesse um pouco mais de capricho nas finalizações. O primeiro tempo só teve um gol e foi marcado pelo espanhol Miguel Angel Guerrero, aos 30 minutos.

O Krasnodar, que eliminou o Porto na fase anterior, foi em busca do empate na etapa final, mesmo jogando no campo do adversário. Mas não teve força ofensiva. Pior. Sofreu nos contra-ataques no final da partida e acabou levando três gols em dez minutos. Dois deles marcados pelo sérvio Lazar Randjelovic e outro do português Daniel Podence.

Em Zagreb, o Dínamo conseguiu uma boa vantagem, ao marcar 2 a 0 sobre o Rosenborg, da Noruega. De pênalti, aos 9 minutos, Bruno Petkovic abriu o placar para o time da casa. Ainda na primeira etapa, Mislav Orsic ampliou a vantagem croata, que vai para o jogo de volta com a vantagem de perder por um gol de diferença.

Em Berna, o Estrela Vermelha arrancou um bom empate, por 2 a 2, com o Young Boys. O time sérvio chegou a estar vencendo por 2 a 1, mas cedeu a igualdade no final. Mesmo assim jogará por um novo empate, sem gols ou por um gol, em seu campo na semana que vem para se classificar.

O Young Boys saiu na frente com o gol do marfinense Roger Assalé, logo aos sete minutos de jogo. O Estrela Vermelha virou com gols do australiano Milos Degenek, aos 18, e do argentino Mateo Ezequiel Garcia, a um minuto do segundo tempo. O francês Guillaume Hoarau definiu o placar aos 31 minutos.