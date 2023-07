Olivia Rodrigo lança nova música, ‘Vampire’, e clipe bomba no Youtube

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/07/2023 - 4:55 Compartilhe

Dois anos depois do lançamento de seu primeiro álbum, “Sour”, Olivia Rodrigo está de volta. A cantora disponibilizou o single e o clipe de “Vampire” nesta sexta-feira, 30, e arrematou 13 milhões de visualizações no Youtube em apenas um dia.

Inspirado na saga “Crepúsculo”, o clipe dirigido por Petra Collins mostra a cantora cantando sozinha em uma floresta, mas uma revelação surpreendente acontece no meio da filmagem.

A música fará parte de seu novo álbum, “Guts”, que será lançado no dia 8 de setembro. “Escrever essa música me ajudou a organizar muitos sentimentos de arrependimento, raiva e dor no coração. É uma das minhas músicas favoritas do álbum, e eu me sinto muito catártica por encerrar”, escreveu Rodrigo, que já ganhou três Grammy Awards, em seu Instagram.

Confira:

