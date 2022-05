Olivia Rodrigo e Kanye West são maiores vencedores do Billboard Music Awards 2022

Olivia Rodrigo e Ye (novo nome de Kanye West) foram os grandes vencedores do Billboard Music Awards 2022, que aconteceu na noite deste domingo, 15. A premiação, uma das mais importantes da música no mundo, contou com o toque brasileiro de Anitta, que não concorreu a nenhuma categoria, mas apresentou o prêmio de Melhor Duo/Grupo Country ao lado do cantor canadense Michael Bublé.





Olivia, que ganhou Grammy de artista revelação este ano, levou para casa sete prêmios, enquanto o rapper americano ganhou seis. Olivia venceu as categorias Artista Revelação, Melhor Artista Feminino, Melhor Álbum, pelo Sour, Artista Top Hot 100 (paradas americanas), Melhor Artista nos Streamings, Melhor Artista nas Rádios e Melhor Artista no Billboard Global 200 (parada mundial de música).

Já Kanye West, atendendo agora pelo nome de Ye, venceu nas categorias voltadas para músicas religiosas. O rapper levou para casa os prêmios de Melhor artista de música cristã, Melhor artista de música gospel, Melhor álbum de música cristã, Melhor álbum de música gospel, Melhor música cristã e Melhor música gospel.

Drake e Taylor Swift

Drake e Taylor Swift fizeram história na noite deste domingo, se tornando os artistas mais premiados de todos os tempos na premiação. Com os prêmios de Melhor Artista, Artista masculino, Artista de Rap, Artista de Rap Masculino e Álbum de Rap para Certified Lover Boy, Drake acumula 34 prêmios. Já Taylor Swift alcançou 29 prêmios com os quatro conquistados durante a festa. A artista venceu nas categorias Melhor Artista da Billboard 200 (parada americana de álbuns), Melhor Artista Country, Melhor Artista Country Feminina e Melhor Álbum de Country.

Outro destaque da noite foram Kid Laroi, que venceu pela primeira vez na premiação, levando para casa prêmios por sua canção Stay com Justin Bieber, cuja contagem de prêmios do Billboard Music Awards em casa subiu para 26. Já Doja Cat levou quatro prêmios. Pelo segundo ano consecutivo, ela ganhou como Melhor Artista R&B e Artista R&B Feminina, juntamente com o Melhor Álbum R&B e Artista Feminina.

Aconteceu na premiação

A premiação também foi marcada pela presença de Travis Scott, se apresentando pela primeira vez na televisão após acidente que deixou dez mortos e milhares de feridos em um show dele no Festival Astroworld, em novembro do ano passado. Também contou com o retorno do artista country Morgan Wallen, depois de ter sido pego pelas câmeras há mais de um ano, usando um termo racista. A festa também contou com apresentações de Florence + The Machine, Becky G, Megan Thee Stallion, Miranda Lambert com Elle King e Machine Gun Kelly.

O Billboard Music Awards fez homenagem a Mary J. Blige, que recebeu o prêmio Ícone por ser uma influente compositora. A cantora, conhecida como a Rainha do Hip-Hop Soul, recebeu o prêmio das mãos de Janet Jackson e foi acompanhada no palco por Sean “Diddy” Combs. “Estou nesta viagem há muito tempo, uma viagem que nem sempre me parece como você me vê agora, uma viagem que está cheia de tristeza e dor”, disse ela. “Mas Deus me ajudou a canalizar essas experiências e emoções em minha música”. Blige foi homenageada através de uma montagem de vídeo com aparições da Queen Latifah, Gabrielle Union e Taraji P. Henson. Fonte: Associated Press.