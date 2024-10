Olivia Rodrigo assusta fãs ao cair em buraco durante apresentação na Austrália: ‘No meio do palco’

A cantora americana Olivia Rodrigo, 21 anos, deu um susto daqueles nos fãs durante uma apresentação em Melbourne, Austrália, nesta segunda-feira, 14. Ela “sumiu” no palco ao cair em um buraco no meio do caminho quando ela corria de um lado para o outro.

A artista não viu o espaço aberto no piso da estrutura e foi direto para o fundo.

+Olivia Rodrigo anuncia novo single após hiato de dois anos

+Olivia Rodrigo, Alanis Morissette e Justin Timberlake se apresentarão no Brasil em 2025, diz jornalista

Apesar do susto, Olivia garantiu que não se machucou e até brincou com a situação, afirmando que era engraçada.

“Às vezes tem um buraco no meio do palco”, disse ela ao público, sem interromper o show da turnê “Guts”.

Olivia Rodrigo falls into the stage hole at her Melbourne show:

“Oh my god! That was fun!”

pic.twitter.com/XfALrVRlee

— Pop Base (@PopBase) October 14, 2024