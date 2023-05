Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 02/05/2023 - 21:30 Compartilhe

A paulistana Olivia Carneiro, número 87 do mundo e primeira do Brasil, estreou com vitória, nesta terça-feira, no torneio J200 de Salsomaggiore, na Itália, evento do circuito mundial juvenil jogado no saibro e preparatório para Roland Garros.

A paulista derrotou a italiana Greta Petrillo por um duplo 6/4 e encara na quinta-feira a espanhola Ruth Roura por vaga nas quartas de final. Nesta quarta-feira ela joga a chave de duplas ao lado da chilena Antonia Rivera.

