Oliveira Trust lidera investimento de R$ 10 milhões no Grupo Solum

O Grupo Solum, holding da plataforma de investimentos alternativos beegin, captou R$ 10 milhões em rodada de investimento liderada pelo Grupo Oliveira Trust. A empresa de serviços fiduciários e ferramentas para fundos de investimentos foi responsável por 40% do aporte, que também contou com investidores individuais.

As empresas iniciaram contato no último trimestre do ano passado, com parceria operacional na BEE4 – projeto do Solum que faz parte do sandbox regulatório da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e propõe um mercado de balcão para empresas do middle market. A Oliveira Trust entrou como escrituradora das emissões. “As regras da CVM exigiram que houvesse escrituração, mas com uma releitura dessa função, que precisava de emprego massivo de tecnologia. Era um modelo convergente com o que o Oliveira Trust já tinha como visão de futuro para a atividade”, diz Raphael Morgado, diretor do Grupo OT.

A modernização das atividades de escrituração passa pelo uso da tecnologia blockchain. O formato construído pela BEE4, que pode ser adotado pelo mercado tradicional de Bolsas no futuro. “Neste caso o escriturador é um participante ativo da estrutura. Ele se torna também um validador das transações que ocorrem na rede”, explica Morgado.

O investimento anunciado prepara o Grupo Solum para buscar uma rodada de capitalização maior possivelmente no primeiro semestre de 2023, de acordo com o fundador e presidente executivo Rodrigo Fiszmann. “Este reforço de caixa vai servir para acelerar as verticais do grupo. A beegin tem uma necessidade de reposicionamento para quando formos lançar a BEE4, então vamos precisar crescer em marketing, time, investir em tecnologia para atender o crescimento”, afirma.

Desde a fundação do Grupo Solum, em 2018, os seus diferentes veículos de investimento investiram em 13 negócios de diversos setores. As empresas, juntas, projetam mais de R$ 250 milhões em receita para 2022, 67% acima de 2021.

Este é o segundo investimento em Venture Capital do Oliveira Trust, que no início de 2022 entrou na tokenizadora de ativos Liqi. “Os nossos aportes tem como característica comum a pegada de incentivo à tecnologia e à inovação. São negócios que podem representar disrupção nas atividades do próprio grupo”, diz Morgado.