Oliveira prioriza bola parada em treino do Corinthians para estreia no Brasileirão

Estadão Conteúdo - 13/04/2024 - 17:38

No último treinamento dirigido neste sábado antes da estreia do Campeonato Brasileiro, o técnico António Oliveira deu ênfase às jogadas de bola parada para surpreender o Atlético-MG na primeira rodada.

Em campo, ele fez ajustes no posicionamento e também comandou um trabalho tático com a equipe. O treinador quer aproveitar o fato de o Corinthians estrear em casa para fazer pressão sob o rival.

As jogadas de bola parada, tanto em cruzamentos como cobranças de escanteios e de faltas foram ensaiadas. O comandante deve apostar na base da equipe nos últimos jogos na tentativa também de ganhar mais conjunto.

O volante Maycon e o lateral Diego Palacios continuam fora do time. A dupla vem seguindo um cronograma de transição física para poder voltar no ritmo dos companheiros.. A preocupação do departamento médico é não queimar etapas.

Para o duelo com os mineiros, o treinador deve apostar mais uma vez num 4-3-3. No ataque, Yuri Alberto vai ter a companhia de Romero e Wesley. No meio-campo, Rodrigo Garro fica com a missão de municiar os atacantes enquanto Raniele e Fausto Vera se encarregam da marcação.