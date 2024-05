Oliveira exalta jogo ‘equilibrado’ do Corinthians, mas adverte: ‘Sofremos muitas finalizações’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/05/2024 - 23:25 Para compartilhar:

O técnico António Oliveira elogiou o time do Corinthians pela atuação na vitória sobre o Racing-URU, por 3 a 0, nesta terça-feira, na Neo Química Arena, e a conquista do primeiro lugar no Grupo F da Copa sul-americana. Mas advertiu para o fato de o time ter proporcionado um grande número de finalizações para o adversário.

“Acho que fizemos um jogo mais equilibrado. Eu tenho que ver com meus olhos, porque essa é minha forma de jogar, nossa forma de jogar. Acho que hoje sofremos mais finalizações do que eu gostaria, mas isso para as pessoas pouco interessa. As pessoas querem bolas, dribles, toque de calcanhar, lençóis, canetas. Se isso for um jogo entretido, ok, estamos de acordo, mas eu sou a pessoa que tem de ser mais racional dentro deste processo e perceber onde acertamos e onde podemos mais corrigir”, disse o treinador, em entrevista coletiva.

António Oliveira tentou amenizar os ânimos e já pensou no compromisso do time, sábado, mais uma vez em casa, diante do Botafogo, às 21 horas, pelo Campeonato Brasileiro, competição na qual o Corinthians luta para fugir das últimas colocações.

“É evidente que estou orgulhoso dos meus jogadores. Entregaram, fizeram tudo e atingiram o objetivo que era ganhar o jogo. Mais do que a forma, atingir o objetivo, que era ganhar. Classificar para a fase seguinte. Agora é pôr rapidamente esse jogo para trás, olhar para ele, orgulhar do que desempenhamos, mas também já disse: às vezes vamos jogar bem e outras nem tanto. As pessoas vão olhar para o resultado, muitas vezes não olham para a forma”, afirmou o português.

O treinador ficou impressionado com o apoio dos mais de 40 mil torcedores presentes nesta terça-feira e convocou a torcida para a “final” de sábado. “Não tinha visto nada parecido do que é essa torcida do Corinthians. Eles têm aparecido sempre, marcado sempre presença, determinante para o que tem sido o nosso desempenho aqui. Mas vou pedir, se eles me dão essa possibilidade, vou pedir duas vezes mais a eles no sábado. Para nós é muito importante. É mais uma final que queremos sair vitoriosos.”