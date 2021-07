Olimpíadas em Família: Pais e filhos que fizeram história nos Jogos

Nesses casos, não há como negar: o esporte está nos genes da pessoa. Nessa lista, vamos lembrar cinco histórias de pais e filhos que conquistaram medalhas nas Olímpiadas.

5) Albert e Eduard Azaryan

Os soviéticos contam com um currículo invejável na ginástica Olímpica. Albert ganhou dois ouros nas argolas e um na ginástica por equipes. Após sua aposentadoria, o pai treinou seu filho Eduard, que conquistou o ouro por equipes em 1980.

3) A família Keller

Os Kellers fizeram história no hóquei sobre a grama. Erwin Keller conquistou a primeira medalha da família nos Jogos de Berlim em 1936. Carsten manteve a tradição familiar ao faturar o ouro no Jogos de 1972, e seus filhos a consolidaram. Andreas, Natascha e Florian Keller conquistaram, juntos, três medalhas de ouro e três medalhas de prata. A família tem, ao todo, quatro medalhas de ouro e quatro de prata no hóquei olímpico.

3) A família Montano

Assim como os Kellers, a família Montano criou uma dinastia nos Jogos Olímpicos. Os italianos tem três gerações de medalhistas olímpicos na esgrima, começando por Aldo, que conquistou duas medalhas de prata entre 1936 e 1948. Seu filho, Mario, trouxe o primeiro ouro para a família em 1972. Aldo neto consolidou a tradição familiar conquistando uma medalha de ouro, uma de prata e duas de bronze. O esgrimista participará dos Jogos de Tóquio pelo time italiano, que é um dos favoritos a conquistar o ouro.

2) A Família Gerevich

Aladár e sua esposa Erna Bogen Bogáti conquistaram onze medalhas olímpicas na esgrima entre os Jogos de 1932 e 1960. Foram sete medalhas de ouro, uma de prata e três de bronze. O filho Pál continuou a tradição familiar, conquistando dois bronzes entre 1972 e 1980. O pai de Erna, Albert, também conquistou uma medalha de prata na esgrima em 1912.

1) Oscar e Alfred Swahn

Os suecos são verdadeiros mitos no tiro esportivo. Oscar e Alfred competiram juntos entre os jogos de 1908 e 1924, conquistando incríveis quinze medalhas. Ao todo, foram seis ouros, quatro pratas e cinco bronzes em diversas categorias do tiro.

