Olimpíadas de Inverno: Snowboard slopestyle feminino tem finalistas definidos Fase classificatória aconteceu na madrugada deste sábado e definiu as 12 atletas que vão disputar a final da modalidade

Final definida! A classificatória do Snowboard slopestyle feminino foi disputada na madrugada deste sábado e as doze finalistas foram definidas. A nota de corte foi de 65.55, feita pela suíça Ariane Burri.

A classificatória do snowboard slopestyle feminino teve a participação de 28 atletas que disputaram 12 vagas na final da modalidade. A prova consistia em duas voltas para cada participante e a melhor pontuação de cada atleta prevalecia. Dessa forma, as 12 melhores atuações dos competidores moldaram o ranking de classificação à final.

Atual campeã mundial, a neozelandesa Zoi Sadowski Synnott avançou na liderança, com 86.75 pontos. Bicampeã olímpica, a americana Jamie Anderson teve a 5ª melhor nota (74.35 pontos) e vai tentar a terceira medalha de ouro. Vale destacar também a jovem japonesa Kokomo Murase, de apenas 17 anos, que se classificou em segundo lugar.

A decisão da modalidade acontece ainda neste sábado, às 22h30 (horário de Brasília). A final consiste no mesmo esquema da classificatória, porém, ao invés de serem duas voltas para cada atleta, são três rodadas.

Confira as finalistas do Snowboard slopestyle feminino:

1º – Zoi Sadowski Synnott: 86.75 pontos

2º – Kokomo Murase: 81.45 pontos

3º – Enni Rukajarvi: 78.83 pontos

4º – Anna Gasser: 75.00 pontos

5º – Jamie Anderson: 74.35 pontos

6º – Julia Marino: 71.78 pontos

7º – Laurie Blouin: 71.55 pontos

8º – Tess Coady: 71.13 pontos

9º – Hailey Langland: 68.71 pontos

10º – Annika Morgan: 67.63 pontos

11º Reira Iwabuchi: 67.00 pontos

12º – Ariane Burri: 65.55 pontos.

