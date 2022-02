Olimpíadas de Inverno: Pelo Brasil, Sabrina Cass não se classifica à final do esqui estilo livre moguls Atleta brasileira disputou a segunda fase classificatória, mas ficou em 16º e não conseguiu a vaga à final da modalidade

Representando o Brasil nas Olimpíadas de Inverno, Sabrina Cass não conseguiu a vaga à final do esqui estilo livre na modalidade moguls. A atleta competiu na manhã deste domingo e precisava ficar entre as dez primeiras posições. Com 62.12 pontos, a Sabrina ficou na 16ª colocação e se despediu da competição.

A prova consistia em uma volta para cada competidor e os atletas com as dez melhores pontuações continuavam na disputa por medalhas. Na primeira bateria, disputada na última quinta-feira, dez esportistas já garantiram a classificação direta à final, que vai ser decidida ainda neste domingo.

Na primeira bateria, Sabrina ficou em 21º lugar com 61.20 pontos. Nesta segunda classificatória, a brasileira não conseguiu melhorar sua nota e ficou de fora da final da modalidade. Em entrevista ao canal Sportv, a atleta se emocionou e comentou sobre seu desempenho nas Olimpíadas.

– Eu achei, honestamente, que não fui muito bem. Pensei que fosse conseguir fazer um salto melhor no primeiro salto, mas não consegui. Foi muito difícil. Não tem muitos atletas que conseguem chegar nas Olimpíadas. Só de chegar é muito legal. Estou muito orgulhosa de mim mesma. Eu acho que é bom, sou uma atleta de inverno no Brasil. Vai ser muito legal se crianças mais novas quiserem seguir – disse Sabrina Cass.

Aos 19 anos, Sabrina Cass foi a primeira brasileira a defender o Brasil na modalidade moguls do esqui estilo livre em Jogos Olímpicos.

