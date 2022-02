Olímpiadas de Inverno: Nicole Silveira é quarta e sexta melhor colocada nos treinos de Skeleton Representante brasileira, Nicole participou da sessão de treinos na pista em Yanqing

Será que dá para sonhar? Representante brasileira no Skeleton, Nicole Silveira marcou o quarto tempo, na primeira descida, e o sexto, na segunda, nos treinos livres gerais nas Olímpiadas de Inverno, nesta segunda-feira em Yanqing, na China.

Nicole foi quarta colocada na primeira descida de treino com o tempo de 1:02:47, apenas 13 centésimos atrás da líder, a alemã Jacqueline Loelling. Na segunda descida, a brasileira conquistou a sexta posição com 1:02:81, 63 centésimos mais lenta que Zhao Dan, da China, que liderou a bateria prática.

Apesar do bom resultado, vale lembrar que o tempo obtido pela brasileira não é oficial, já que as descidas foram parte dos treinos oficiais para a competição, que acontece na próxima quinta-feira. Contudo, todas as atletas participantes foram ao circuito para marcar seus tempos. Ainda serão realizadas mais quatro descidas de treinamento, duas na terça-feira e mais duas na quarta-feira.

A competição oficial de Skeleton feminino acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro.

