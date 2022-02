Olimpíadas de Inverno: Kamila Valieva tem suspensão por doping retirada e poderá competir Atleta russa de apenas 15 anos conquistou o ouro na patinação em Pequim, mas não recebeu a medalha devido a uma suspensão temporária por doping

A patinadora Kamila Valieva recorreu e teve sua suspensão por doping retirada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) nesta segunda-feira. Com isso, a atleta russa que já havia conquistado a medalha de ouro na primeira semana da Olimpíada, vai poder competir na patinação artística nos Jogos de Inverno.

> Nicole Silveira encaminha vaga na decisão do skeleton na Olimpíada de Inverno



Kamila Valieva testou positivo para a substância trimetazidina em exame antidoping realizado em dezembro de 2021, pelo Campeonato Russo de Patinação Artística. Porém, o resultado saiu apenas no dia 08 de fevereiro de 2022, dois dias após a atleta russa ter conquistado a medalha de ouro e ter feito história na patinação artística por equipes.

A atleta foi suspensa provisoriamente de competir e estava, assim, fora das Olimpíadas. Porém, Kamila Valieva recorreu e conseguiu que seu afastamento da pista de gelo fosse retirado. Reunião para tomar essa decisão teve quase seis horas de duração e contou com a participação de representantes do Comitê Olímpico Internacional, da Federação Internacional de Patinação, do Comitê Olímpico Russo e da Agência Anti-Doping da Rússia (Rusada).

Após a reunião, a CAS decidiu por retirar a suspensão da atleta de apenas 15 anos de idade. Entre os argumentos do órgão, estão que ainda não há evidências suficientes para o caso de Kamila Valieva.

Ainda não houve uma decisão oficial sobre o que vai acontecer com o pódio da patinação artística por equipes, em que Kamila Valieva brilhou e levou o ouro para o ROC (Comitê Olímpico Russo), mas teve a cerimônia adiada.

Nesta terça-feira, Kamila Valieva vai competir pela prova do individual feminino no programa curto da patinação artística.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais