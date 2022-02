Olimpíadas de Inverno: Esquiador alemão tem queda forte a 128km/h Dominik Schwaiger, do esqui alpino, precisou ser retirado de maca da pista

Momentos de tensão em Pequim. Durante a realização da prova de downhill de esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno, o esquiador alemão Dominik Schwaiger, de 30 anos de idade, sofreu uma queda feia e precisou ser retirado de maca do local. A prova foi interrompida por 10 minutos.

O alemão, que foi o segundo esquiador a descer na pista, perdeu o controle após um pequeno salto a 128km/h na entrada de uma curva à direita e foi para fora dos limites da pista, bateu nas redes de proteção e ficou por mais de 15 segundos em queda na neve até parar.

Schwaiger precisou ser retirado de maca (Foto: JOE KLAMAR / AFP)

Schwaiger permaneceu deitado na neve, segurando seu braço esquerdo, até receber o atendimento médico. O esquiador precisou ser retirado com um trenó médico para uma avaliação.

De acordo com o jornal alemão ‘BILD’, a Associação Alemã de Esqui confirmou que Dominik Schwaiger sofreu lesões no antebraço e no braço esquerdo, que está em tratamento, mas que ficará de repouso por alguns dias.

MAIS ACIDENTEs

Schwaiger não foi o único a sofrer um acidente durante a realização da prova. O esquiador austríaco Daniel Hemetsberger se chocou com um dos portões de limites de pista e terminou a prova com o rosto ensanguentado.

Hemetsberger sofreu com um dos portões da prova de downhill(Foto: FRANÇOIS-XAVIER MARIT / AFP)

Apesar dos acidentes, a prova de downhill seguiu firme até o final, onde o suíço Beat Feuz conquistou a medalha de ouro, o francês Johan Clarey ficou com a medalha de prata e o bronze ficou com o austríaco Matthias Mayer.

