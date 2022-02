Olimpíadas de Inverno: cinco anos após acidente que o deixou em coma, americano vai ao pódio no esqui Colby Stevenson ficou com a medalha de prata no big air do esqui estilo livre

Mais uma história linda nas Olimpíadas de Inverno de Pequim. Nesta quarta-feira, o norte-americano Colby Stevenson conquistou a medalha de prata no Big Air do esqui estilo livre, cinco anos depois de um grave acidente automobilístico que o deixou em coma por alguns dias.

Na disputa desta quarta, o norte-americano conquistou o segundo lugar e garantiu um espaço no pódio olímpico graças a uma ótima performance durante as três descidas (a menor nota é descartada), que combinaram para 183,00 pontos, atrás somente don orueguês Birk Rudd, que conquistou o ouro com 187,75. O bronze ficou nas mãos do sueco Henrik Herlaut, que teve a nota 181,00.

No dia 8 de maio de 2016, Colby cochilou ao volante enquanto dirigia, perdeu o controle do veículo e se chocou contra um paredão de pedras em uma estrada em uma região próxima a Idaho, nos Estados Unidos. O acidente fez com que o atleta, com 18 anos de idade na época, tivesse 30 fraturas no crânio, ossos do rosto e da costela quebrados e seu pescoço comprimido.

Colby ficou internado e chegou a ficar em coma por alguns dias, mas oito meses depois do acidente, o atleta já estava novamente nas pistas de esqui para competir.

