Olimpíadas de Inverno: Chloe Kim entra para a história e é a primeira bicampeã no snowboard halfpipe Norte-americana de 21 anos de idade conquistou sua segunda medalha de ouro olímpica

Com apenas 21 anos de idade, Chloe Kim fez valer de seu amplo favoritismo e conquistou o bicampeonato olímpico no snowboard halfpipe, nesta quinta-feira, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. De quebra, Kim ainda se tornou a primeira mulher na história a conquistar duas medalhas de ouro olímpicas na modalidade.

A norte-americana quebrou qualquer chance de zebra e garantiu a medalha de ouro logo com a nota da primeira descida. Com uma descida praticamente perfeita, Kim conseguiu um 1080° logo na segunda manobra, e após um show de manobras, a americana deu um 1080° para encerrar. Kim recebeu 94.00 pontos, muito a frente das adversárias.

Apesar de não ter conseguido notas melhores em suas duas descidas seguintes, Kim garantiu a medalha de ouro. Queralt Castellet, da Espanha, ficou com a medalha de prata com 90.00 pontos, e a japonesa Sena Tomita ficou com o bronze, com 88.25.

– Parece surreal. Trabalhei muito durante quatro anos para voltar aqui e fazer isso de novo. Estou tão orgulhosa de mim mesma e sou muito grata por todos que me apoiaram, mesmo quando decidi tirar uma folga para estudar. Quero dizer, isso significa o mundo. Eu realmente acho que se não fosse por todo mundo me apoiando, eu não estaria aqui com outra medalha de ouro – comemorou Kim ao site do Comitê Olímpico.

Kim já havia sido campeã olímpica nos Jogos de Inverno de PyeongChang 2018, quando tinha apenas 17 anos de idade.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais