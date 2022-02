Olimpíadas de Inverno: Brasileiro estreia e não consegue completar a prova no esqui cross-country Medalha de ouro do skiathlon ficou com o russo Alexander Bolshunov e o pódio foi completado pelo russo Denis Spitsov e pelo finlandês Iivo Niskanen

O Brasil teve mais um atleta competindo na manhã deste domingo. Manex Silva, do esqui cross-country, estreou nas Olimpíadas de Inverno e disputou a prova do 15km + 15km do skiathlon. O brasileiro de 19 anos não teve sucesso e foi retirado da prova antes de completar a terceira volta. A medalha de ouro ficou com o russo Alexander Bolshunov.

A prova do skiathlon consiste em 30km de percurso, sendo metade do percurso no esqui clássico e a outra com a técnica do estilo livre. Manex Silva não era um dos favoritos e estava bem atrás dos primeiros colocados. Assim, como manda a regra, foi retirado da prova ao tomar uma volta dos líderes do percurso. Mesmo assim, o atleta fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a participar da modalidade nos Jogos Olímpicos.

Manex Silva é acraniano e fez sua estreia nas Olimpíadas de Inverno. O atleta de 19 anos mora desde muito novo na Espanha, onde pratica o esqui cross-country. O brasileiro competiu nas Olimpíadas da Juventude Lausanne 2020 e foi onde conquistou o recorde sul-americano no esporte.

Alexander Bolshunov liderou a prova e terminou com tempo de sobra para o segundo colocado. O atleta do Comitê Olímpico Russo fez um tempo de 1h16min09s8, enquanto o vice-colocado, Denis Spitsov, fez 1h17min20s8. O terceiro colocado, Iivo Niskanen, completou a prova em um tempo de 1h18min10s.

