Olimpíada: zagueiro Gabriel Magalhães é cortado da seleção de futebol

O zagueiro Gabriel Magalhães foi cortado da seleção olímpica de futebol e está fora da Olimpíada. O corte ocorreu nesta terça-feira (6) por causa de uma lesão no joelho direito do jogador.

O atleta do Arsenal (Inglaterra) havia se apresentado ao grupo do time André Jardine na última quinta-feira (1) e se queixou de dores no local após a primeira atividade. Após iniciar acompanhamento fisioterápico e ser liberado de todos os exercícios de força, as dores continuaram.

Um exame de ressonância realizado na última segunda (5) detectou uma tendinite no joelho direito com edema articular. Gabriel já deixou a concentração em São Paulo e será substituído nos próximos dias.

