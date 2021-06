Olimpíada: no último dia, Núbia Soares alcança índice no salto triplo

Nesta terça-feira (29), o último dia do prazo estipulado pela World Athletics (entidade que regula o atletismo em nível mundial) para a obtenção dos índices para os Jogos Olímpicos de Tóquio, a mineira Nubia Soares saltou 14,68 metros (m) e superou o índice de 14,32m na prova do salto triplo do Trofeo Diputación Castellón – Memorial José Antonio Cansino, na pista Gaetà Huguet, em Castelón de La Plana, na Espanha.

O salto garantiu o segundo lugar na prova para a atleta que defende o Barcelona, na Espanha. A campeã foi a cubana Liadagmis Povea, com 14,7m (1.7). Leyanis Perez, também de Cuba, terminou em terceiro lugar, com 14,53m (0.5).

Desde maio, Núbia estava buscando a qualificação olímpica no torneios no país ibérico. Já tinha saltado 14,03m no dia 29 de maio, 13,97m em 13 de junho e 14,26m no domingo (27).

Atualmente com 25 anos, a mineira enfrentou problemas de lesões neste ciclo e qualificou-se para a sua segunda Olimpíada, já que representou o Brasil no Rio-2016. Recordista brasileira da especialidade e sul-americana da prova, com 14,69m, a saltadora ficou também a apenas um centímetro de igualar essa marca.

Corrida com barreiras

Além da conquista de Núbia, o carioca Gabriel Constantino de Oliveira venceu nesta terça-feira os 110m com barreiras, com 13seg60, no Meeting Internacional de Lucerna, na Suíça. Recordista sul-americano da prova, com 13.18, o brasileiro já está qualificado para a Olimpíada.

Com o fechamento da janela classificatória para os Jogos Olímpicos ocorrendo nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) realiza nesta quarta-feira a convocação oficial da seleção nacional da modalidade para o evento japonês. A expectativa é de que o país leve aproximadamente 50 atletas para a competição, que vai ocorrer entre os dias 29 de julho e sete de agosto no estádio Olímpico de Tóquio.

