Olimpíada de Inverno: Nicole Silveira garante vaga na final do skeleton Brasileira terminou em 15º lugar na classificação geral e terá a chance de disputar medalhas

O Brasil terá uma representante na final do skeleton. Nicole Silveira garantiu uma vaga entre as 20 finalistas após terminar a fase classificatória em 15º lugar, com o tempo total de 3min08s08. Na terceira bateria, a última antes da finalíssima, ela marcou o tempo de 01min02s55.

Nicole Silveira terá a oportunidade de se tornar a brasileira melhor colocada em uma Olimpíada de Inverno. Isabel Clark, que ficou em 9º lugar em Turim 2006, é a dona do recorde. Nos Jogos de Pequim, a gaúcha é uma das principais atletas do país.

A alemã Hannah Neise avançou para a final com o melhor tempo entre as 20 finalistas, com a marca de 2min19s69. A australiana Jaclyn Narracott, com o tempo de 3min06s13, e a alemã Tina Hermann, com 3min06s47, completaram o pódio das melhores classificadas.

E MAIS:

Saiba mais