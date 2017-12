Olimpíada de Inverno de 2018 pode ser a mais fria em 20 anos

SÃO PAULO, 08 DEZ (ANSA) – Além do escândalo de doping envolvendo atletas russos e a crise da baixa venda de ingressos, o Comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, na Coreia do Sul, tem outra grande preocupação: o frio.

De acordo com os organizadores do evento, que iniciará em fevereiro, a abertura da competição será a mais fria dos últimos 20 anos. Tudo porque a abertura dos Jogos de Pyeongchang será realizado no estádio principal da cidade sul-coreana, que, por não ser coberto, dará ao público uma sensação térmica de menos 14 graus Celsius.

A Coreia do Sul está planejando uma série de medidas para as cerimônias de abertura e encerramento, com o objetivo de evitar que o público não tenha hipotermia. Uma das ideias é distribuir cobertores. O país preferiu não construir uma cobertura na arena para economizar dinheiro e tempo.

“Esta é uma questão muito séria, que está criando uma dor de cabeça não só para os organizadores, mas ao escritório presidencial, que enviou funcionários para o local para descobrir maneiras de lutar contra o frio”, explicou Shim Ki-Joon, membro do comitê. A sensação térmica pode superar os 11 graus negativos que foram registrados na abertura dos Jogos de Inverno de Lillehammer, na Noruega, onde o estádio que foi realizado a cerimônia não tinha também cobertura.

Os Jogos Olímpicos de Inverno serão disputados entre os dias 9 e 25 de feveiro de 2018.(ANSA)