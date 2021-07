Olimpíada: atleta do handebol do Brasil se declara para pivô da Argentina

Existe uma grande rivalidade que existe entre Brasil e Argentina quando se trata de esportes, independentemente de qual seja. Quando os países se enfrentam em competições esportivas, os ânimos costumam ficar bastante exaltados, especialmente entre os torcedores. Porém, nessa Olimpíada de Tóquio temos um caso curioso e que deixa essa rivalidade de lado: o relacionamento entre a atleta de handebol Gabriela Bitolo e o pivô da seleção argentina Gaston Mouriño.

Ambos os atletas estão disputando a Olimpíada de Tóquio, cada um defendendo as cores de seus países. Nessa quinta-feira (horário de Brasília), pouco antes da seleção brasileira masculina de handebol enfrentar os “hermanos” pela quarta rodada da fase de grupos na modalidade, Bitolo declarou em seu Instagram sua felicidade em estar vivendo esse momento olímpico com Mourinõ. “Nada explica estar aqui com você! Obrigada por tornar tudo isso que estamos vivendo ainda mais especial. Seguimos colecionando momentos meu amor, e esse aqui ta guardado pra vida inteira. Somos Olímpicos!”, escreveu a brasileira.

No confronto entre Brasil e Argentina pelo handebol masculino em Tóquio, deu Brasil. A seleção brasileira venceu pelo placar de 25 a 23 e segue com chances de avançar para as quartas de final da competição. Sem nenhuma vitória no torneio a Argentina joga a última rodada da fase de grupos já eliminada.

