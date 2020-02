Olímpia do Paraguai anuncia contratação do atacante togolês Adebayor

O Olímpia, tetracampeão do futebol paraguaio, anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante togolês Emmanuel Adebayor, de 36 anos, ex-Real Madrid e Manchester City, entre outros, para disputar a Copa Libertadores da América-2020.

“Olá torcedores do Olímpia. Obrigado por tudo. Vejo você na sexta-feira”, disse o veterano africano que jogará ao lado de seu ex-companheiro de equipe no City, o atacante paraguaio Roque Santacruz, artilheiro da temporada 2019 do futebol do Paraguai, em mensagem gravada.

O Olímpia vai jogar no Grupo G da Libertadores, no qual terá como adversários o Santos, o Defensa y Justicia da Argentina e o Delfín do Equador.

Além de Adebayor, cuja contratação disseram se dever muito graças à grande amizade que tem com Santacruz, o Olímpia também garantiu a chegada do atacante Derlis González, ex-Santos e Dínamo de Kiev.

“Adebayor não vem a passeio”, garantiu o presidente do Olímpia, Marcos Trovato, depois de convocar os torcedores da equipe para a apresentação do centroavante togolês e outros recém contratados.

Entre os novos reforços estão o volante argentino Nicolás Domingo (ex-Independiente, River Plate e Peñarol), o zagueiro uruguaio Diego Polenta (ex-Nacional e Los Angeles Galaxy) além do paraguaio Alan Benitez e do volante Jorge Recalde.

hro/ma/aam