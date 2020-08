“Olho para o futuro, não passado”, diz Frota sobre barraco com a ex Claudia Raia

Em contato com Alexandre Frota, o UOL pediu para o deputado relembrar o barraco no fim de seu casamento com a atriz Claudia Raia, mas ele preferiu não se manifestar sobre o caso.

“Nada a declarar, minha vida é outra, olho para o futuro e não para o passado, respondeu Frota.

O caso envolvendo o ex-casal foi relembrado por Claudia Durante conversa com a apresentadora Sabrina Sato, no quadro “Cada um do seu banheiro”, no canal do YouTube, em que a atriz contou com quem já “armou o barraco”.

“Foi com o Alexandre Frota. Ele pediu a separação, mas nunca saia de casa. Daí joguei tudo dele na Lagoa [Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro] e ele foi obrigado a sair”, contou.

Claudia também relembrou quando soube que Frota deu uma festa no apart-hotel que estava. “Me deu um ódio. Peguei meu carro, fui lá e quebrei o apart-hotel inteiro. Foi o único barraco que eu dei na vida.”

