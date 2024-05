‘Olho no Olho’: Cjota prepara novo single em parceria com MC PH

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/05/2024 - 10:05 Para compartilhar:

Com mais de 2,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 24 milhões de reproduções no YouTube, CJota, conhecido popularmente como “O Menino do Cabelo Rosa”, prepara um novo trabalho. O artista, que é a grande aposta de MC Daniel, lança o single “Olho no Olho” em parceria com MC PH.

A faixa, composta pelos próprios artistas e produzida por Pedro Lotto, é o primeiro single do seu próximo álbum. Antes mesmo de seu lançamento, uma prévia da canção viralizou na web e já ultrapassa a marca de 4,8 milhões de reproduções nas redes sociais.

Segundo CJota, essa colaboração com os artistas resultou em uma letra que reflete a bagagem e a maturidade musical de todos os envolvidos, além de gerar uma identificação com os ouvintes.

“Me sinto realizado de estar podendo contribuir pra um projeto lindo como esse, são praticamente três gerações de artistas na música e cada um soube expressar muito bem o sentimento que ela pedia”, diz.

Ansioso, o cantor não esconde suas expectativas para disponibilizar esse trabalho: “A verdade desse trabalho é o que eu quero deixar claro pra todo mundo, que eles sintam o que nós sentimos criando. Sabemos que o público vai abraçar muito, um refrão dela já está viralizando já nas redes sociais, isso é surreal”.

A nova faixa, que ganhou também um videoclipe, será lançada na quinta-feira (16), em todas as plataformas digitais e no YouTube.