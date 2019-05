Olho no lance

A ESPN, em parceria com a DreamHack, adquiriu os direitos do game Rocket League. Dividido em várias etapas ao longo do ano, o canal ESPN Extra exibirá as fases de Dallas, nos Estados Unidos (31 de maio a 2 de junho), Valencia, na Espanha (4 a 6 de julho), e Montreal, no Canadá (6 a 8 de setembro).

As transmissões também poderão ser assistidas simultaneamente pelo WatchESPN, plataforma de streaming e vídeos sob demanda da ESPN.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.