Olho no acesso: Botafogo vira vice-líder da Série B se vencer o CSA A sete vitórias de conquistar "pontuação mágica" para subir na Série B do Brasileirão, Alvinegro pode ganhar mais uma posição na classificação se vencer em Alagoas

Com cinco vitórias seguidas, o Botafogo mira as primeiras posições na tabela da Série B do Brasileirão. Internamente, elenco e comissão ainda não falam que o objetivo é título, mas o assunto vem à tona pelo momento. Nesta quinta-feira, o Alvinegro enfrenta o CSA no Estádio Rei Pelé às 19h, em jogo válido pela 25ª rodada. O duelo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.

+ CSA x Botafogo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir



Se vencer, o Botafogo sobe para a 2ª colocação da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, chegando a 47 pontos. Como o Goiás, atual vice-líder, perdeu, o Alvinegro pode aproveitar a chance para roubar a posição. O Coritiba, líder da competição, também deixou pontos pelo caminho na rodada e um triunfo diminuiria a vantagem do Coxa na ponta para 2 pontos.

Caso se confirme, o Alvinegro alcançaria a melhor colocação até aqui na Série B. A equipe comandada por Marcelo Chamusca chega em uma sequência de dez vitórias nos últimos 12 jogos disputados, enquanto o CSA ainda está nas primeiras partidas sob o comando de Mozart.

O Glorioso tem 44 pontos. Portanto, está a 21 de alcançar a “pontuação mágica” de 65, número considerado como ideal para garantir o acesso à Série A. São, teoricamente, sete vitórias. Vale ressaltar que faltam 14 vitórias para o Campeonato Brasileiro – o que resulta em 50% dos jogos.

Embalado, o Botafogo será colocado à prova mais uma vez na busca pela vaga na próxima divisão de elite do Campeonato Brasileiro.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também