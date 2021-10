‘Olhar para frente sempre’, diz André após derrota do Fluminense; veja os números do volante contra o Santos Jogador foi um dos poucos que teve atuação boa na Vila Belmiro e publicou mensagem de incentivo nas redes sociais

O Fluminense perdeu a chance de entrar no G6 do Campeonato Brasileiro ao ser derrotado por 2 a 0 pelo Santos, na última quarta-feira. O volante André foi um dos poucos a ter uma atuação melhor na Vila Belmiro, assim como o atacante Luiz Henrique. Nas redes sociais, o jogador destacou “olhar para frente sempre” após o revés.

De acordo com o “Footstats”, André foi o terceiro que mais deu passes no Fluminense, com 45 certos e apenas dois errados ao longo da partida. Além disso, o jovem teve uma finalização errada, quatro desarmes (o líder do time no quesito), fez um lançamento certo e dois errados, cometeu duas faltas e sofreu três e perdeu a posse uma vez.

A quinta-feira foi de retorno do elenco ao Rio de Janeiro e folga. O grupo se reapresenta nesta sexta e faz mais uma atividade no sábado antes de viajar para Fortaleza, onde encara o Ceará no próximo domingo, às 16h, no Castelão. Com o resultado, o Flu estacionou nos 39 pontos na oitava posição.

